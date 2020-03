Confinement : comment occupez-vous vos journées ?

Comment s'occuper durant le confinement ? Tel est le casse-tête de millions de Français actuellement. A Lyon, Gaëlle Charnay nous ouvre les portes de sa maison et nous partage son quotidien depuis le confinement. Pâtisserie, jeux de société, séance de sport... elle et sa famille multiplient les activités et ne semblent pas s'ennuyer des masses. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.