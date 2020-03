Confinement : comment se déroulent les journées des chauffeurs routiers et des éboueurs ?

Depuis le début du confinement, les journées des chauffeurs routiers sont de plus en plus compliquées. Les entrées des toilettes et des douches leur sont refusées. Pour les éboueurs, la collecte des déchets continue également. Exposés au coronavirus, ils demandent désormais à être mieux protégés et équipés de masques.