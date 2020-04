Confinement : comment s'organise une famille de Limoges ?

Le confinement demande toute une organisation, surtout en famille. Chaque membre apprend à vivre différemment. À Limoges, une mère et son fils ont préparé ensemble une tarte aux pommes avec leur recette familiale. Pour le lycéen, il faut également consacrer du temps pour les études afin de terminer sa journée en jouant au tennis de table.