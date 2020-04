Confinement : commerces ambulants, indispensables dans les villages les plus éloignés

Didier, épicier ambulant, sillonne les routes des vallées ariégeoises depuis douze ans. Avec le confinement, sa mission est devenue encore plus particulière, car ses clients sont principalement des personnes âgées vivant seules. Philippe, le boucher, fait également plus de tournées que d'habitude. La présence de ces commerçants est essentielle et même vitale pendant la période de confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.