Confinement dans les Alpes-Maritimes : les commerçants à bout

Laëtitia Sensi, gérante d'une boutique, est sidérée. Elle ne s'attendait pas du tout à cette nouvelle fermeture des commerces non essentiels. "Comment on peut faire fermer des commerçants de but en blanc, du jour au lendemain ? Un état de colère et d'incompréhension", s'exclame-t-elle. Jean-Patrice Mège, fleuriste, ne sait toujours pas s'il sera autorisé à ouvrir ou pas. "La dernière fois, on était fermé en novembre. J'espère que cette fois-ci non", a-t-il lancé. Ici, les commerçants ont dû s'adapter au couvre-feu et au confinement le week-end. Cette décision est vécue comme un nouveau coup dur. Pour éviter la casse, les commerçants vont essayer une nouvelle fois de trouver des solutions. C'est difficile quand les modalités du confinement sont encore floues. "Le problème, c'est qu'on ne sait même pas si on peut faire du Click & Collect ou pas, donc on ne sait rien, on attend. Nous, on va faire du Click & Collect pour le moment puis après, on verra bien", confie Sandra Chiche, gérante d'une boutique à Nice.