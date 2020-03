Confinement : de la solidarité envers les personnes âgées

A Villeparisis (Seine-et-Marne), de nombreuses mesures ont été prises pour soulager les personnes âgées en cette période de confinement. Au supermarché, par exemple, seuls les plus de 70 ans peuvent faire leurs courses entre 8h30 et 9h du matin. De son côté, la mairie a aussi mis en place un système de livraison à domicile. Ce sont entre autres les salariés municipaux qui font les courses pour les plus fragiles. Depuis le début de la crise sanitaire, leur service sont deux fois plus sollicités.