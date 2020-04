Confinement : de nombreuses maisons totalement aménagées

En cette période de confinement, les villes et les villages sont presque transformés en cités fantômes. Mais dans les maisons, c'est l'effervescence. Le matin, la salle à manger fait office de bureau et de salle de cours. Le salon, lui, s'est transformé en aire de jeux. Et à l'heure du déjeuner, chacun range ses affaires avant de dresser la table.