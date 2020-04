Confinement : des chèques alimentaires distribués aux plus démunis à Brest

Avec le confinement, le budget alimentaire est beaucoup plus important. À Brest (Bretagne), près de 1 400 familles ayant reçu des aides pour leurs enfants à la cantine en sont désormais dépourvues depuis la fermeture des écoles. La municipalité a donc engagé un élan de solidarité pour les aider en leur donnant des chèques alimentaires. Au total, 2 200 chèques d'une valeur de 120 à 150 euros ont été envoyés. D'autres villes françaises réfléchissent à imiter également ce dispositif.