Confinement : des écoles restent ouvertes pour accueillir les enfants des soignants

Malgré le confinement, quelques établissements scolaires restent ouverts pour encadrer les enfants des soignants. Dans une école de Brest, quatorze enseignants et assistantes maternelles se relayent et les agents d'entretien ont même dû réviser leurs horaires. En plus des soignants, les pompiers, les agents de préfecture, les gendarmes et les policiers peuvent également confier leurs enfants aux établissements scolaires.