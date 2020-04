Confinement : des entreprises font un geste pour leurs adhérents

En ce moment, presque tous les véhicules sont obligés de rester au garage, confinement oblige. Ainsi, non seulement le trafic sur les routes est réduit, mais les accidents aussi sont moins nombreux. Une mutuelle d'assurance auto a donc décidé de rembourser à ses sociétaires une partie de leurs cotisations. D'autres entreprises ont également suivi le pas comme la SNCF et la RATP qui ont suspendu le prélèvement des abonnements pour ce mois d'avril. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.