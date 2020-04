Confinement : des étudiants isolés dans des espaces exigus

En cette période de confinement, beaucoup d'étudiants sont isolés dans leur chambre universitaire. Si certains ont pu rentrer chez leurs parents, d'autres n'ont effectivement pas eu le choix. Ils révisent, dorment et mangent dans une même pièce restreinte. Parfois une petite chambre de dix mètres carrés où ils luttent contre l'ennui depuis qu'ils n'ont plus cours. De nombreux jeunes qui vivent dans cette situation nous racontent leur quotidien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.