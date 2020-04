Confinement : et si on achetait les produits de régions sur Internet ?

Acheter sur Internet c'est facile, simple et surtout, c'est frais. À l'heure du confinement, c'est la meilleure alternative pour respecter le fait de rester chez soi tout en aidant les producteurs à écouler leurs marchancdises. En allant sur www.pourdebon.com, vous aurez la possibilité d'être livré chez vous. Le site www.rutabago.com donne, lui, des idées de panier en fonction des recettes. Le prix varie entre 50 et 100 euros pour un repas pour quatre personnes.