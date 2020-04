Confinement : et si on essayait le Scrabble en ligne ?

Près de 1 000 personnes participent au jeu de Scrabble en ligne. C'est une partie interactive, gratuite où tous les joueurs ont les mêmes lettres, en quête du meilleur mot. A l'origine de ce jeu, Lionel Allagnat, créateur de la boutique "La ronde des lettres". "Il y a de plus en plus de gens qui s'essaient au Scrabble et qui aiment bien ce côté pédagogique", affirme-t-il. Chaque partie dure en moyenne une heure et demie, une parenthèse ludique dans une journée de confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.