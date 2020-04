Confinement et vacances : les parents débordent d'idées pour occuper les enfants

Les vacances scolaires de la zone C débutent ce vendredi. Mais cela va rien changer pour les parents déjà en confinement avec les enfants. Pour occuper ces derniers, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination. Pour inspirer les parents, une jeune femme partage des idées de loisirs créatifs responsables sur Internet depuis le début du confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.