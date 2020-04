Confinement : immense inquiétude des chocolatiers à l'approche de Pâques

Poules, œufs, lapins... les chocolats sont déjà prêts à six jours de Pâques. Mais à cause du confinement, les chocolateries accueillent 80% de clients en moins et des centaines de pièces risquent de finir à la poubelle. À Lyon, elles craignent un dépôt de bilan dans les mois à venir. Faute d'activité, certaines ont dû mettre leurs salariés au chômage partiel.