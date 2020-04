Confinement : Iris Mittenaere recommande le sport pour passer le temps

De temps en temps dans le JT 13 heures de TF1, des amis viennent nous livrer leurs messages de soutien. Ce jeudi, c'est notre ancienne Miss France et Miss Univers 2016, Iris Mittenaere, qui nous prodigue ses conseils pour mieux vivre le confinement. Étant elle-même confinée, la reine de beauté recommande de faire du sport et de communiquer avec ses proches pour passer le temps. Découvrez le reste de son message en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.