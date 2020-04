Confinement : la Belgique tourne au ralenti

Avec 705 morts, la Belgique figure parmi les pays les plus touchés par le coronavirus. À l'hôpital de Tournai, les patients affluent sans que l'établissement présente pour autant un risque de saturation. Des renforts du personnel soignant sont prévus et les capacités d'accueil ont été augmentées. Dans l'attente du pic de l'épidémie, les Belges sont confinés jusqu'au 19 avril. Contrairement aux masques et au gel, il n'y a aucune menace de pénurie dans les magasins d'alimentation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.