Confinement : la situation à Paris

Au troisième jour du confinement, les consignes ne sont pas vraiment respectées. Dans les rues de Paris, les policiers municipaux diffusent un message audio grâce à un haut-parleur installé dans leur voiture. Sur les quais de Seine, les agents de la mairie contrôlent les joggeurs et les cyclistes afin de leur informer qu'ils n'ont pas le droit de faire des activités physiques qu'à proximité de leur domicile, soit à 500 mètres maximum.