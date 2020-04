Confinement : la technologie à la rescousse des enfants en manque de leurs grands-parents

Alya vient de fêter ses quatre ans. En temps normal, l'événement aurait donné lieu à une grande célébration familiale. Elle s'est déroulée en visioconférence où toute la famille s'est mise aux nouvelles technologies pour garder le lien. De plus, la petite fille n'a pas pu passer ces vacances de Pâques chez ses grands-parents. Malgré le manque, elle comprend pourquoi il lui est interdit de sortir.