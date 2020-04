Confinement : le boom de la télémédecine

Pour assurer une prise en charge des patients confinés, le gouvernement a assoupli la réglementation de la médecine en ce qui concerne les téléconsultations pour que tout le monde soit remboursé. Depuis le début de l'épidémie, leur nombre a explosé. Le Dr Stéphanie Poignant effectue une cinquantaine de téléconsultations par jour de chez elle. Elle liste les symptômes et envoie par la suite l'ordonnance et éventuellement l'arrêt maladie par Internet.