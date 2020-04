Confinement : le calme plat aux calanques de Cassis en ce mois d'avril

A défaut de touristes, la commune de Cassis (Bouches-du-Rhône) se montre sous une beauté incomparable avec ses ruelles désertes. A cette époque de l'année, voir la plage et le port vides est presque impensable. La station balnéaire d'ordinaire si peuplée retrouve ses airs d'antan de petit port de pêche. Et sur les rochers, au milieu des falaises calcaires, les animaux reprennent leurs aises, débarrassés des intrus. Des moments rares et privilégiés pour la nature.