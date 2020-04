Confinement : le casse-tête du repas en famille

Pour de nombreuses familles, chaque repas confiné est un nouveau défi. En presque deux mois, midi et soir, avec les enfants à table, ce n'est effectivement pas évident de trouver de nouvelles idées. Néanmoins, c'est aussi l'occasion de faire participer les petits en cuisine. Comment diversifier le repas à la maison ? Qu'en est-il de l'équilibre alimentaire ?