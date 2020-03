Confinement : le gouvernement facilite les conditions des routiers

Le gouvernement a pris plusieurs arrêtés pour faciliter la circulation des camions. A part la réouverture des aires de repos et des stations-service, les routiers peuvent également travailler le dimanche pour réapprovisionner les supermarchés en nourriture et médicaments. Quoi qu'il en soit, l'épidémie rend leurs tâches de plus en plus compliquées.