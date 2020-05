Confinement : le lycée hôtelier Paul Augier de Nice lance des défis à ses élèves

Les métiers d'hôtellerie et de restauration ne s'apprennent pas seulement dans les livres. La pratique est indispensable. En cette période de confinement, les professeurs du lycée hôtelier Paul Augier de Nice ont imaginé plusieurs défis pour garder le contact avec leurs élèves via les réseaux sociaux. Le gagnant du concours remportera un dîner pour quatre personnes dans un restaurant gastronomique de la Côte d'Azur.