Confinement : le Marché de la Butte reste ouvert

A l'heure où Paris dort encore, dans le quartier du Sacré-Cœur, une épicerie se réveille. Pour Ahmed, Abdellah, Sofiane et Ismaël, il n'y a pas de confinement. Ces repreneurs du fameux Marché de la Butte à Montmartre ont en effet décidé de rester ouvert pour le plus grand plaisir de leurs clients. Même si les touristes ont déserté les rues, les voisins et les habitués, eux, sont là pour les petits besoins du quotidien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.