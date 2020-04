Confinement : le marché des Halles à Tours a rouvert

Après deux semaines d'attente, le marché sur la place des Halles (Tours) a enfin rouvert, au grand bonheur des consommateurs et des producteurs. En effet, les Tourangeaux ont été contents de retrouver les produits frais. Dans ce marché bondé mais discipliné, chacun respecte les barrières sanitaires, sous l'œil attentif des autorités.