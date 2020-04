Confinement : le ménage pour occuper toute la famille

Pendant le confinement, il faut trouver des activités pour occuper nos enfants et chaque membre de la famille. Le ménage est un moyen efficace pour ne pas se tourner les pouces. Découvrez en images quelques vidéos qui mettent en scène petits et grands en train de faire le ménage en confinement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.