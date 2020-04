Confinement : le message de Chris Marques au personnel soignant

Faire de la peinture, de la lecture ou se remettre à la musique, chacun profite du confinement pour s'occuper et passer du bon temps. C'est le cas de Chris Marques qui a choisi de faire tout ce qu'il a rarement le temps de faire. Dans une vidéo, il a adressé un message d'encouragement au personnel soignant, en particulier à celui de l'hôpital Pasteur de Colmar, où il est né. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.