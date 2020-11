Confinement : le quotidien particulièrement difficile pour les personnes handicapées

À cause des mesures barrières, Qendrim et Jérémy se sentent plus isolés que d'habitude et mis à l'écart. Dans les transports, ils sont parfois obligés de laisser passer un tram sur les heures de pointe parce qu'il n'y a pas de places. Dans les rues de Strasbourg (Bas-Rhin), ils ont toujours autant de difficultés pour circuler et d'obstacles à franchir. Mais avec les règles de distanciation sociale qui ont tout changé, ils n'osent plus demander de l'aide aux passants. Diana Hornette, couturière, se sent, elle aussi, exclue. Cette dernière est sourde et avec le masque, impossible de lire sur les lèvres. Une difficulté de plus dans sa vie quotidienne et professionnelle. Elle aimerait pourtant enseigner la langue des signes car pour communiquer à l'époque du coronavirus, il n'y a pas plus sûr. En outre, pour lutter contre l'isolement des personnes handicapées, une association a décidé de diffuser une vidéo dans laquelle elle veut passer un message : "quand on vit avec un handicap, le confinement, c'est toute l'année".