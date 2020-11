Confinement : le retour du "clic and collect" dans les commerces fermés

À Colmar, Odette Bissessur a joué au modèle pour se prendre en photo avec les vêtements de sa boutique, pour ensuite les poster sur Internet. Pendant le confinement en effet, elle souhaite déclencher des ventes à distance et garder le lien avec ses clients fidèles. C'est aussi le cas pour la boutique Pirouette, spécialisée dans la vente de chaussures pour enfants, qui doit renouer avec le système D du printemps dernier. Avec le "clic and collect", les ventes seront moins nombreuses mais les petits commerces n'ont pas vraiment le choix. D'ailleurs à Colmar, les commerces indépendants se sont regroupés pour ouvrir leur propre plateforme de vente en ligne. Un moyen de subsister face aux grandes enseignes qui continuent à vendre toutes sortes de produits. Mais pour les petits commerces, le système de vente à emporter permet juste de maintenir un semblant d'activité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.