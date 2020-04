Confinement : le Saint-Nectaire s'accumule dans les caves en l'absence de touristes

A Murat-le-Quaire (Puy-de-Dôme), le déconfinement des vaches a eu lieu lundi. Un problème en moins pour les producteurs de Saint-Nectaire qui ne savent pourtant pas encore comment écouler leur production. A cause de l'épidémie, ils ont réduit cette dernière de 30% compte tenu du fait qu'ils ne peuvent pas tout arrêter d'un jour à l'autre. Mais les fromages ne se vendent pas et s'accumulent dans les caves. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.