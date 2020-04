Confinement : le village de Saint-Etienne-de-Tinée soutient les producteurs locaux

Au 29ème jour du confinement, les habitants de Saint-Etienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes) profitent de plus en plus de la nature. Le chant des oiseaux n'a jamais été aussi présent alors que les dialogues humains se font plus rares. Dans la ferme du village, un maraîcher a organisé un drive destiné à compenser la fermeture du marché. Une initiative qui permet aux producteurs locaux de ne pas perdre leurs marchandises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.