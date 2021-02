Confinement le week-end à Nice : les vacanciers plient bagage dès ce vendredi

À Dunkerque comme à Nice, le confinement commence dès ce vendredi soir à 18 heures et va durer jusqu'à lundi matin. S'il y a une tolérance pour les vacanciers qui rentrent chez eux, beaucoup ont préféré prendre les devants et plient bagage dès aujourd'hui. C'est notamment le cas de Fanny et elle n'est pas la seule. D'après les données montrées par Sophie Longo, gérante de l'hôtel "Villa Saint Hubert", toutes les chambres de l'établissement seront libres ce week-end. D'ailleurs, certains clients ont carrément annulé leur venue au vu des contraintes. D'habitude très fréquenté par les touristes, le marché est lui aussi déserté. Les quelques rares vacanciers qu'on a croisés repartent dès samedi matin. Il y en a quelques-uns néanmoins qui n'ont pas réussi à échanger leur billet. Ils vont ainsi profiter au maximum de la ville et de la météo. À compter de demain, les Niçois ne pourront plus sortir que pour faire les courses ou se promener une heure autour de chez eux. Quant aux touristes, ils peuvent se déplacer seulement pour prendre la route du départ.