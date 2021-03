Confinement le week-end : le "pourquoi nous ?" des Alpes-Maritimes

Pour le troisième week-end consécutif, les habitants de la zone littorale des Alpes-Maritimes devront rester confinés samedi et dimanche. Une décision qui a bien du mal à passer. Incompréhension et lassitude règnent ce jeudi matin sur le bord de mer à Juan-les-Pins. "C'est toujours les mêmes qui paient", s'est plainte une passante. Confinement le week-end et couvre-feu à 18 heures en semaine, ce sont bien les actifs qui se sentent les plus pénalisés. Pour une assistante maternelle, l'organisation de la vie quotidienne tourne au casse-tête. Que dire du manque à gagner pour les commerçants ? La gérante d'un magasin de vêtements à beau ouvrir une heure plus tôt le matin, elle sait qu'elle ne compensera pas l'absence de client le week-end. "Au niveau du chiffre d'affaires, forcément, on est en baisse parce que le week-end, c'est là où on bosse le plus", s'est plainte Marine Khan, commerçante. Enfin, ce qui passe mal, c'est la différence de traitement d'une région à l'autre. Par ailleurs, les Azuriens devront se contenter de l'heure de sortie autorisée pour profiter du soleil.