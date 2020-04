Confinement : l'entraide entre voisins se développe

Au 44ème jour du confinement, cette période particulière serait invivable sans entraide entre les voisins. Loulou, gardienne d'un immeuble à la rue Gauthey (Paris), a contracté le coronavirus et n'est plus sortie de sa loge depuis deux semaines. À 54 ans, c'est la première fois qu'elle prend le temps de se poser. Alors qu'elle avait l'habitude de s'occuper d'une quinzaine de personnes dans son quartier, c'est à son tour de bénéficier de l'aide de ses locataires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.