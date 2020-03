Confinement : à Sanary-sur-Mer, il faut acheter plusieurs baguettes à la fois sous peine d'amende

Les règles de confinement se précisent un peu plus chaque jour. À Sanary-sur-Mer (Var), un habitant a été verbalisé en achetant sa baguette. Pour cause, le maire de la commune a pris un arrêté pour n'autoriser que les achats de première nécessité groupés. Acheter une seule baguette va donc coûter 135 euros d'amende avec un PV dressé par la police municipale. Une mesure largement félicitée par les boulangers.