Confinement : les bons plans de Cécile Madronet pour faire ses courses

Comme plusieurs millions de Français, Cécile Madronet, correspondante de TF1 à Beaulieu-Lès-Loches (Indre-et-Loire), est confinée. Et pour faire ses courses, elle a déniché un bon plan pour avoir des produits frais et de qualité en toute sécurité. C'est notamment grâce à un maraîcher près de chez elle qui a eu la bonne idée d'installer un distributeur dans son magasin. Comment ça marche ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.