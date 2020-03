Confinement : les Brestois à cheval sur les mesures ?

Même si Brest (Bretagne) se situe à l'extrémité Ouest du pays, les habitants se sentent concernés par les mesures de confinement. En effet, la majorité des Brestois restent chez eux. Et ceux qui sont en déplacement disposent tous d'une autorisation. Des forces de l'ordre veillent d'ailleurs à contrôler le respect des mesures de confinement.