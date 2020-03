Confinement : les commandes en ligne explosent

Depuis le début du confinement, de plus en plus de consommateurs se ruent sur les sites e-commerce pour commander leur course. Seulement, cette affluence des commandes a un impact sur les délais de livraison. Certains clients attendent plus d'une semaine pour se faire livrer. Du côté des magasins, les travailleurs de la grande distribution doivent faire des heures supplémentaires pour répondre à cette forte demande. D'ailleurs, les magasins ont augmenté d'un tiers ses effectifs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.