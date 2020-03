Confinement : les commerçants de Houdan veillent au respect des distances de sécurité

À Houdan (Yvelines), les commerçants suivent à la lettre les mesures de sécurité imposées. La distance d'un mètre entre chaque client est respectée, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des magasins. Certains maraîchers, quant à eux, livrent à domicile en limitant le plus possible les contacts. Une boulangerie a même réalisé des travaux en installant des vitres pour protéger ses salariés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.