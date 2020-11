Confinement : les commerçants de Nevers solidaires entre eux

Dans une parapharmacie du centre-ville de Nevers, on retrouve depuis quelques jours des articles inhabituels. Elle expose désormais des vêtements et des jouets provenant de boutiques interdites d'ouverture en raison du confinement. Une forme de solidarité qui s'est répandue dans la commune. Dans une autre boutique, on propose aux commerçants obligés de fermer de remettre à leurs clients des commandes passées à distance. Des solutions d'entraide encouragées par les Nivernais, surtout à l'approche des fêtes. La municipalité se mobilise aussi pour les 350 commerçants indépendants de la ville. Elle a aménagé un dépôt-retrait qui centralisera tous les colis de commandes passées à distance auprès des commerçants dont les boutiques sont fermées.