Confinement : les conditions de la rentrée scolaire encore floues

Les écoles préparent la rentrée de lundi avec de nouvelles mesures pour limiter les contacts entre les élèves. Avec le port du masque obligatoire dès six ans, ces principes semblent compliqués à mettre en place. À Valenciennes (Nord), le proviseur d'une école a découvert jeudi soir le nouveau protocole sanitaire. Au lycée, ce sont les chefs d'établissement qui gèrent seuls l'application des mesures. Un court délai leur a été accordé notamment pour éviter les brassages ou encore organiser des cours à distance. Comme dans tous les établissements scolaires, il faut désormais étaler les horaires d'accueil et organiser les déplacements par petits groupes. À la cantine, une distance d'un mètre doit être respectée. L'autre difficulté sera aussi de laisser les classes toujours dans la même salle. Une mission presque impossible pour les premières et les terminales. Dans les écoles élémentaires, les enfants vont devoir s'habituer au port du masque. Lundi prochain, près de douze millions d'élèves devront être accueillis dans le strict respect des nouvelles mesures sanitaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.