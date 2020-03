Confinement : les conseils de Denis Brogniart

Comme tout le monde, Denis Brogniart est lui aussi en confinement. Ce lundi, il nous livre ses conseils pour bien occuper son temps durant cette période. Il préconise entre autres le bricolage, le jardinage et de profiter des membres de sa famille. Il insiste aussi sur l'importance de bien rester chez soi pour que cette période de confinement soit la plus courte possible.