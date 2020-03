Confinement : les employés contraints de travailler s'inquiètent

Malgré les mesures de confinement, des salariés doivent continuer de travailler car leur emploi n'est pas compatible avec le télétravail. C'est notamment le cas des hôtes et des hôtesses de caisse dans les magasins qui sont en première ligne face au virus. Les mesures sanitaires sont renforcées au maximum pour les protéger, mais ils restent inquiets. On rencontre les mêmes angoisses chez les chauffeurs-livreurs et les jardiniers qui travaillent à leur compte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.