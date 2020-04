Confinement : les fleuristes restent fermés

Les fleuristes ne comprennent pas pourquoi ils doivent rester fermer tandis que les magasins de bricolage ou de jardinerie peuvent désormais rouvrir. En région parisienne, certains ont dû jeter leurs fleurs à la poubelle et mettre leurs salariés au chômage partiel. Le 1er mai, la fédération des fleuristes espère obtenir une dérogation pour vendre le muguet. En attendant, les commerçants s'organisent pour générer un peu de trésorerie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.