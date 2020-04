Confinement : les forains subissent la crise de plein fouet

À Brive (Corrèze), les rues sont désertes et le carrousel est à l'arrêt depuis le début du confinement. Avec trois semaines sans travail et des foires qui s'annulent jusqu'à l'été, le secteur subit un désastre économique. Comme beaucoup de forains, la famille Coignoux a dû arrêter toute activité. Au nom de sa profession, Eugène Coignoux demande un arrêt des prélèvements par l'administration, le temps de permettre aux forains de passer la crise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.