Confinement : les forces de l'ordre intensifient les contrôles à Noirmoutier

L'île de Noirmoutier (Vendée) est le lieu idéal pour ceux qui ont une résidence secondaire. Depuis l'annonce du confinement, 5 000 à 7 000 personnes sont arrivées sur les lieux. Pourtant si l'épidémie persiste, il y a une vraie inquiétude sanitaire. Seuls six médecins généralistes y exercent. Dès cet après-midi, les contrôles de police vont s'intensifier pour maintenir un confinement strict. Comment s'entendent les Îlois et les habitants en résidence secondaire ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.