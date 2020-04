Confinement : les petits commerces se mettent à la livraison pour continuer à exister

De nombreux petits commerces ont dû baisser le rideau depuis l'annonce du confinement. Pour maintenir leur activité, ils n'ont d'autres solutions que de se mettre à la livraison à domicile. C'est le cas d'une librairie de Croissy-sur-Seine (Yvelines). Le gérant a choisi de livrer lui-même ses clients qui continuent à passer commande. Une façon pour lui de maintenir le lien avec les habitants de la commune. Les jeux de société et les loisirs créatifs sont les plus commandés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.