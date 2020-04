Confinement : les plages de la Grande-Motte interdites pendant les vacances

À la Grande-Motte (Occitanie), les habitants passent de 10 000 à 150 000 durant les vacances de Pâques. Pourtant, la vie semble s'y être figée et le port déserté. Ce qui implique un début de saison raté pour les commerçants. Malgré les températures estivales, il faudra encore attendre pour un déjeuner sur la plage. Il est par ailleurs incertain que les paillottes puissent ouvrir cette saison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.