Confinement : les policiers chargés des verbalisations s'inquiètent pour leur santé

Depuis mardi, 100 000 policiers et gendarmes multiplient les contrôles pour vérifier que les Français sortent bien en possession de la fameuse attestation de sortie. En contact direct avec la population, certains d'entre eux se sentent désarmés face au Covid-19. Ils déplorent le manque de moyens mis à leur disposition pour se protéger. Des masques ont été distribués aux fonctionnaires mais en quantité insuffisante. En signe de protestation, des CRS basés à Lyon ont exercé leur droit de retrait.